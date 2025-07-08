Зонт пригодится не только от солнца: какая погода ждет москвичей 8 июля

В Москве 8 июля ожидается жара и град
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Синоптики предупреждают — привычного лета не будет.
Жару и дождь прогнозируют на 8 июля в Москве. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Температура воздуха в столице днем будет от +31 до +33 градусов по Цельсию и ночью — от +19 до +21 градуса. При этом местами синоптики обещают ливневый дождь, грозу и даже град.
Скорость ветра колеблется от шести до 11 метров в секунду. Но во время грозы этот показатель может увеличиться до 17 метров в секунду.
В Московский области температура поднимется от +28 до +33 градусов днем, а ночью составит от +16 до +21 градуса.
В столице с 7 июля действует оранжевый уровень погодной опасности. Его ввели из-за жары, так как максимальный показатель на термометре может подняться до +35 градусов. Ожидается, что данный режим продлится до 14 июля. В среднем в эти дни воздух будет на семь-девять градусов выше нормы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россию накрывают погодные аномалии. К нестабильной ситуации виноват обширный циклон. В итоге месячная норма осадков на этой неделе выпадет от Забайкалья до Камчатского края, дождь будет лить и в Сибири.
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