От града до изнуряющей жары: Россию накрывают погодные аномалии
Синоптики уже сейчас предупреждают — привычного лета не будет.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Проливные дожди и экстремальная жара — погодные аномалии накрывают Россию. Уже сегодня дожди обрушатся на Сибирь и Дальний Восток. Как отметили в Гидрометцентре, так называемая опасная погодная ситуация связана с обширным циклоном. Месячная норма осадков на этой неделе выпадет от Забайкалья до Камчатского края, дождь будет лить и в Сибири.
В Красноярском крае возможен еще и град. Порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. Дождливо и в Санкт-Петербурге. Грозы в Северной столице будут продолжаться всю неделю.
А в Москве тем временем, наоборот, теплый атмосферный фронт. Синоптики прогнозируют рекорд. В среду в столице воздух может прогреться до +35. Такая погода последний раз была больше ста лет назад. Еще жарче на юге страны. В Ростовской, Астраханской областях и в Краснодарском крае температура будет выше нормы и достигнет сорокаградусной отметки.
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