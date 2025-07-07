От града до изнуряющей жары: Россию накрывают погодные аномалии

Проливные дожди и экстремальная жара — погодные аномалии накрывают Россию. Уже сегодня дожди обрушатся на Сибирь и Дальний Восток. Как отметили в Гидрометцентре, так называемая опасная погодная ситуация связана с обширным циклоном. Месячная норма осадков на этой неделе выпадет от Забайкалья до Камчатского края, дождь будет лить и в Сибири.

В Красноярском крае возможен еще и град. Порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. Дождливо и в Санкт-Петербурге. Грозы в Северной столице будут продолжаться всю неделю.

А в Москве тем временем, наоборот, теплый атмосферный фронт. Синоптики прогнозируют рекорд. В среду в столице воздух может прогреться до +35. Такая погода последний раз была больше ста лет назад. Еще жарче на юге страны. В Ростовской, Астраханской областях и в Краснодарском крае температура будет выше нормы и достигнет сорокаградусной отметки.