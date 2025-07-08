Размером с яйцо: аномальный град «побил» Подмосковье

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Град размером с перепелиное яйцо выпал в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Местные жители сообщают о повреждениях.

В Истринском районе Подмосковья прошел сильный град — размером с перепелиное яйцо. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Осадки начались внезапно и длились всего несколько минут, однако оказались весьма интенсивными. Местные жители сообщают о повреждениях: град перевернул батут, унес садовые качели, а в одном из дворов упала большая сосна.

Автовладельцы осматривают машины на предмет повреждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на московский регион надвигаются тропические грозы. Тем временем экстремальная жара охватила сразу несколько южных территорий — в Краснодаре и Ставрополе столбики термометров уже приближаются к отметке в +40 градусов.
Центральные области также ощущают на себе влияние тропического климата. В Москве и Подмосковье прогнозируют температурные рекорды. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В Санкт-Петербурге также возможны осадки, но они будут кратковременными. Сейчас в городе около +20, однако уже с пятницы в регион придет антициклон, и погода начнет налаживаться.

Размером с яйцо: аномальный град «побил» Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Погода
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