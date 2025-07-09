В Курской области две женщины получили ранения из-за атаки дронов ВСУ
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Центральную районную больницу (ЦРБ) и административное здание местной фирмы в городе Рыльск Курской области, в результате пострадали две женщины. Об этом стало известно из сообщения врио губернатора региона Александра Хинштейна в Telegram-канале.
Беспилотник нанес удары по инфекционному корпусу Рыльской ЦРБ, а также попал в здание скорой помощи. От атаки посеклось остекление построек, началось возгорание кровли.
При этом врио губернатора сообщил, что другой вражеский беспилотник был направлен на здание ЗАО «Агрофирма Рыльская». После его попадания начался пожар.
Хинштейн уточнил, что 30-летнюю женщину госпитализировали с резаной раной груди средней степени тяжести. Второй пострадавшей оказалась 51-летняя женщина. Ей оказали своевременную медицинскую помощь.
Сейчас по поручению главы региона инициировано проведение подомового обхода.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Курсе от атаки ВСУ по пляжу погибли три человека.
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