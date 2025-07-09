В Курской области две женщины получили ранения из-за атаки дронов ВСУ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В Курской области две женщины пострадали от атаки ВСУ

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Центральную районную больницу (ЦРБ) и административное здание местной фирмы в городе Рыльск Курской области, в результате пострадали две женщины. Об этом стало известно из сообщения врио губернатора региона Александра Хинштейна в Telegram-канале.

Беспилотник нанес удары по инфекционному корпусу Рыльской ЦРБ, а также попал в здание скорой помощи. От атаки посеклось остекление построек, началось возгорание кровли.

При этом врио губернатора сообщил, что другой вражеский беспилотник был направлен на здание ЗАО «Агрофирма Рыльская». После его попадания начался пожар.

Хинштейн уточнил, что 30-летнюю женщину госпитализировали с резаной раной груди средней степени тяжести. Второй пострадавшей оказалась 51-летняя женщина. Ей оказали своевременную медицинскую помощь.

Сейчас по поручению главы региона инициировано проведение подомового обхода.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ используют как беспилотники, так и обстреливают регионы страны у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курсе от атаки ВСУ по пляжу погибли три человека.

Тема:
Курская область
6 июл
Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова медалью «Золотая Звезда»
4 июл
Начиненные взрывчаткой детские игрушки нашли саперы в Курской области
3 июл
«Родина в сердце героя»: в Курске открылась уникальная передвижная выставка
3 июл
В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков
30 июн
В детском саду Курска открыли первую в РФ «Парту Героя»
26 июн
«Все равно стреляют»: пострадавший журналист из КНР рассказал подробности атаки дрона ВСУ
26 июн
Захарова: атака ВСУ на журналистов КНР под Курском — террористическое нападение
26 июн
Журналист из Китая ранен в Курской области при ударе ВСУ
23 июн
В Курской области погиб начальник военной полиции Алексей Жаров
20 июн
Путин: нападение Киева на Курскую область носило цели политического характера
+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
78.17
-0.55 91.97
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:20
Владимир Путин провел телефонный разговор Шавкатом Мирзиеевым
4:07
В Курской области две женщины получили ранения из-за атаки дронов ВСУ
3:37
Хинштейн сообщил подробности о погибших при ударе ВСУ по пляжу в Курске
3:17
Неловко: премьер-министр Греции оконфузился на горе Афон
2:56
Акции Tesla обвалились после заявления Маска о создании политической партии
2:36
В Крыму два человека скончались от инфаркта из-за жары

Сейчас читают

Захарова: поставки западного оружия Киеву идут на убийство детей
В Курсе от атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
«Любимое времяпрепровождение»: что помогает Бьянке жить счастливо
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025