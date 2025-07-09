Опасные находки: российские саперы обследуют территории, освобожденные от ВСУ

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Российские саперы обследуют территории, освобожденные от ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

В Курской области и ДНР они уничтожают неразорвавшиеся снаряды и мины.

Не менее важная работа сейчас идет на освобожденных территориях. Российские саперы обследуют территории сразу на нескольких направлениях. В Курском приграничье они метр за метром расчищают землю от неразорвавшихся снарядов. Их находят во дворах, на детских площадках и в полях. Особое внимание — подбитой вражеской технике.

«Мы находим в них автомат Калашникова сгоревший и гранаты. Они уже не представляют опасности, они уже вытекшие», — рассказал командир расчета с позывным «Саныч».

А в Донецкой народной республике боевики действовали особо цинично. Отступая, они заминировали самые обычные предметы — аптечки, рюкзаки, коробки и банки с продуктами. Кроме того, националисты дистанционно минируют жилые районы — при помощи дронов. Все опасные находки наши военные уничтожают на месте.

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