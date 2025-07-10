Для дезинфекции воды в Дагестан доставили три тонны гипохлорита натрия

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 24 0

Три тонны гипохлорита натрия доставили в Дагестан для дезинфекции воды

Для дезинфекции воды в Дагестан доставили три тонны гипохлорита натрия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Массовые отравления в России

Системой водоснабжения нельзя будет пользоваться с вечера 10 июля.

В шести населенных пунктах Магарамкентского района Дагестана 10 июля проведут очистку воды и систем водоснабжения с помощью трех тонн гипохлорита натрия. Об этом сообщило министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

«Важное предупреждение для жителей сел Джепель, Мугерган, Гильяр, Куйсун, Магарамкент и Гапцах. <…> Минстроем Дагестана будет организована доставка гипохлорита натрия (3 т) для дезинфекции воды и систем водоснабжения силами муниципального унитарного предприятия (МУП) жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Магарамкентского района», — отмечается в материале.

Минстрой Дагестана сообщил, что специалистами были обнаружены нарушения эксплуатации систем водоснабжения.

В ведомстве подчеркнули, что использовать воду для питья, приготовления пищи и в технических целях будет запрещено с 18:00 10 июля по 18:00 11 июля.

Также власти рекомендуют местным жителям провести дезинфекцию частных накопителей воды, среди которых бочки и колодцы.

Первые сообщения о массовом отравлении водой в Магарамкентском районе Дагестана начали поступать во вторник. Тогда всего зафиксировали 110 случаев. Однако к вечеру среды число пострадавших возросло до двухсот. В Министерстве здравоохранения региона отметили, что болезнь у всех протекает в легкой или средней степени тяжести. Также следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Детские сады в пяти населенных пунктах закрыли на три дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Оренбургской области и Удмуртии задержаны четверо подростков за поджог железнодорожного оборудования.

Тема:
Массовые отравления в России
7 мар
«Грубые нарушения»: китайское кафе в Благовещенске закрыли из-за отравления пятерых гостей
3 февр
Отцу погибших от отравления детей в Красноярском крае предъявили окончательное обвинение
2 февр
В красноярской семье с четырьмя скончавшимися от отравления детьми умер младенец
10 янв
Число отравившихся в пекарне жителей Перми достигло 82
8 янв
«Весь день промучилась»: что известно о вспышке сальмонеллеза в Перми
8 янв
Вспышка сальмонеллеза произошла среди клиентов пекарни в Перми
21 дек
Двое взрослых и 15 детей отравились хлором в бассейне базы отдыха в Тобольске
18 нояб
В московской школе дети отравились водой из кулера
16 нояб
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
9 нояб
«Стабильно тяжелые»: родственник о состоянии отравившейся семьи из Вышнего Волочка
+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.17
-0.55 91.42
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:27
Во Франции задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина
3:07
В Краснодарском крае сгорели 150 гектаров пшеницы
2:57
Для дезинфекции воды в Дагестан доставили три тонны гипохлорита натрия
2:37
«Долго бы не прожил»: сестра Фриске потеряла второго ребенка после кончины Жанны
2:27
Медленная смерть: названа главная опасность горячих напитков
2:05
Невозможно заснять? Как образуются шаровые молнии

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
Захарова: поставки западного оружия Киеву идут на убийство детей
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025