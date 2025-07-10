Для дезинфекции воды в Дагестан доставили три тонны гипохлорита натрия
Три тонны гипохлорита натрия доставили в Дагестан для дезинфекции воды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Системой водоснабжения нельзя будет пользоваться с вечера 10 июля.
В шести населенных пунктах Магарамкентского района Дагестана 10 июля проведут очистку воды и систем водоснабжения с помощью трех тонн гипохлорита натрия. Об этом сообщило министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.
«Важное предупреждение для жителей сел Джепель, Мугерган, Гильяр, Куйсун, Магарамкент и Гапцах. <…> Минстроем Дагестана будет организована доставка гипохлорита натрия (3 т) для дезинфекции воды и систем водоснабжения силами муниципального унитарного предприятия (МУП) жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Магарамкентского района», — отмечается в материале.
Минстрой Дагестана сообщил, что специалистами были обнаружены нарушения эксплуатации систем водоснабжения.
В ведомстве подчеркнули, что использовать воду для питья, приготовления пищи и в технических целях будет запрещено с 18:00 10 июля по 18:00 11 июля.
Также власти рекомендуют местным жителям провести дезинфекцию частных накопителей воды, среди которых бочки и колодцы.
Первые сообщения о массовом отравлении водой в Магарамкентском районе Дагестана начали поступать во вторник. Тогда всего зафиксировали 110 случаев. Однако к вечеру среды число пострадавших возросло до двухсот. В Министерстве здравоохранения региона отметили, что болезнь у всех протекает в легкой или средней степени тяжести. Также следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Детские сады в пяти населенных пунктах закрыли на три дня.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Оренбургской области и Удмуртии задержаны четверо подростков за поджог железнодорожного оборудования.
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