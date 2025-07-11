Плавятся рельсы: Россия переживает экстремальную волну зноя

Эфирная новость 33 0

В Ставрополье сгорело пшеничное поле, в Туле из-за перегрева деформировались трамвайные пути, а в Волгограде загорелся строительный кран.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Появились очень горячие кадры, которые сегодня приходят из десятка российских регионов от Калининграда до Урала. Речь о жаре, которая накрыла весь центр и юг России.

В Москве температура сегодня достигла пиковых значений — в столице было 34 градуса. И это в тени. Поймать прохладу можно лишь в подземке, где бесплатно раздавали воду. А также у фонтанов и бассейнов.

От пекла сходит с ума даже техника. В Волгограде рабочий едва отошел на несколько минут, как в строительном кране раздался хлопок, а потом он загорелся. Зноя не выдерживает сталь. В Туле встали трамваи после того, как от перегрева изогнулись рельсы.

В Ростовской области температура достигла уже 45-ти градусов, что привело в том числе и к природным пожарам. В огне — сотни гектаров леса. Часть урожая сгорело в Ставрополье — пламя уничтожило целое поле с пшеницей.

По прогнозам, к выходным будет еще жарче. В Роспотребнадзоре предложили на ближайшие недели даже сократить рабочий день. Говорят, что при таких температурах труд все равно не будет продуктивным. Депутаты уже успели эту инициативу не поддержать.

Тема:
Погода
11 июл
Жара и влажность: почему летом возрастает риск заразиться инфекциями
10 июл
Изматывающая духота: как выспаться в аномальную жару
10 июл
Что делать при тепловом ударе — советы кардиолога, которые спасут жизнь
10 июл
В жару в поликлиниках и офисах «Мои документы» будут раздавать бесплатную питьевую воду
10 июл
Жареное солнце больших городов: Россию ждут четыре температурных рекорда
9 июл
Глоток воздуха: что делать при нехватке кислорода в жару
9 июл
«Последний день зноя»: когда жара отступит от Москвы
9 июл
Жара и град: летние погодные аномалии захватили российские города
9 июл
Последствия стихии: Ярославль пережил мощный ураган
9 июл
В Крыму два человека скончались от инфаркта из-за жары
+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
77.90
-0.27 91.50
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:35
Деньги возвращаются: россияне переводят капиталы в страну
2:14
Плавятся рельсы: Россия переживает экстремальную волну зноя
1:55
«Это все мое родное»: бойцы ВС РФ спасли раненого товарища, читая стих из «Брат-2»
1:35
Эпштейн отправил писателю Вулфу зловещее сообщение за несколько часов до смерти
1:15
«Обожаю вкусное»: балетмейстер Владимир Васильев раскрыл секреты здоровья
0:55
«Гадко и позорно»: в Латвии прошел митинг против сноса русских памятников

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
«Не подарок совсем»: Сергей Бурунов передумал вести девушку в ЗАГС
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025