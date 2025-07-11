В результате падения беспилотника в Липецкой области погиб один человек

Другой житель получил ранения.

В Хлевенском районе Липецкой области в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погиб человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил чиновник.

Глава региона уточнил, что беспилотник упал на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района. По его словам, в результате этого возник пожар, который удалось быстро ликвидировать.

На месте происшествия находится глава района, а также задействованы все оперативные службы.

Регионы России систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что при атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Подывотье Севского района Брянской области пострадала женщина.