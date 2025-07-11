В результате падения беспилотника в Липецкой области погиб один человек

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 33 0

В Липецкой области в результате падения беспилотника погиб один человек

В результате падения беспилотника в Липецкой области погиб один человек

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Другой житель получил ранения.

В Хлевенском районе Липецкой области в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погиб человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил чиновник.

Глава региона уточнил, что беспилотник упал на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района. По его словам, в результате этого возник пожар, который удалось быстро ликвидировать.

На месте происшествия находится глава района, а также задействованы все оперативные службы.

Регионы России систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что при атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Подывотье Севского района Брянской области пострадала женщина.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
11 июл
На предприятии в Курской области после атаки дрона ВСУ начался пожар
10 июл
В Брянской области от атаки дронов-камикадзе ВСУ пострадала женщина
9 июл
Трое пострадавших при атаке ВСУ на пляж в Курске находятся в тяжелом состоянии
9 июл
Два летевших на Москву дрона ВСУ ликвидировали силы противовоздушной обороны
9 июл
В Курской области две женщины получили ранения из-за атаки дронов ВСУ
9 июл
Хинштейн сообщил подробности о погибших при ударе ВСУ по пляжу в Курске
9 июл
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
8 июл
В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадали три человека
6 июл
В Новой Каховке ВСУ обстреляли больницу
6 июл
Два мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ на их автомобиль в Белгородской области
+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
77.90
-0.27 91.50
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Ми-28НМ уничтожил расчет беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
«Думаю, в понедельник»: Дональд Трамп анонсировал «важное заявление по России»
7:00
«Воздух и море»: Макрон рассказал о планах «коалиции желающих» по Украине
6:40
В результате падения беспилотника в Липецкой области погиб один человек
6:19
«Звоните в консульство»: юрист рассказал, что делать при аресте за рубежом
6:00
Российские артиллеристы уничтожили расчет БПЛА противника. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025