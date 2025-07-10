В Брянской области от атаки дронов-камикадзе ВСУ пострадала женщина
На месте происшествия работают оперативные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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При атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Подывотье Севского района Брянской области пострадала женщина. Об этом стало известно из сообщения главы региона Александра Богомаза в Telegram-канале.
«Террористическая атака совершена по территории села Подывотье Севского района. В результате удара дронов-камикадзе <…> ранения получила мирная жительница», — отметил политик.
По словам Богомаза, в настоящий момент женщину уже госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также на месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.
Ранее, писал 5-tv.ru, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на пляж в Курске.
Во время атаки на пляж в Курске пострадало шесть человек, трое из них находились в тяжелом состоянии. От удара вражеского беспилотника погибло трое мужчин, в числе которых был сотрудник Росгвардии.
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