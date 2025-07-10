В Брянской области от атаки дронов-камикадзе ВСУ пострадала женщина

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

На месте происшествия работают оперативные службы.

В Брянской области от атаки дронов-камикадзе ВСУ пострадала женщина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

При атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Подывотье Севского района Брянской области пострадала женщина. Об этом стало известно из сообщения главы региона Александра Богомаза в Telegram-канале.

«Террористическая атака совершена по территории села Подывотье Севского района. В результате удара дронов-камикадзе <…> ранения получила мирная жительница», — отметил политик.

По словам Богомаза, в настоящий момент женщину уже госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также на месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.

На регионы России регулярно совершаются атаки боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Вражеская сторона применяет как беспилотники, так и обстреливает регионы РФ у границы ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на пляж в Курске.

Во время атаки на пляж в Курске пострадало шесть человек, трое из них находились в тяжелом состоянии. От удара вражеского беспилотника погибло трое мужчин, в числе которых был сотрудник Росгвардии.

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