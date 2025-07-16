Село Оймякон в Якутии уходит под воду
Село Оймякон в Якутии уходит под воду
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru
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Людей эвакуируют на лодках.
Якутское село Оймякон в эти минуты уходит под воду.
Дворов и огородов не видно, затопило дома и хозпостройки. Разрушено семь мостов, размыты дороги. Заблокировано движение по федеральной трассе «Колыма». Людей эвакуируют на лодках. Многие своими силами спасают имущество.
На помощь жителям этим утром вылетела дополнительная группировка МЧС. Непростая обстановка и в соседних районах. Там также вывозят людей в безопасные места.
Ранее 5-tv.ru писал о сильном ливне в Москве. Дворы и улицы затопило настолько, что машины едва могли проехать. А кто-то вовсе остался без крыши над головой. Сгорели три дома, в них ударила молния.
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