Контроль поражения цели осуществлялся с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Экипаж танка Т-80БВМ из состава 74-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цель была обнаружена благодаря работе разведывательных расчетов беспилотных летательных аппаратов, которые передали координаты экипажу. В ответ танкисты провели серию выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами по позициям противника.

Корректировка огня велась в режиме реального времени при участии операторов беспилотников, что позволило минимизировать расход боекомплекта и добиться точного попадания.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.