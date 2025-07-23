Два дня дождя: как Москва пережила второй ливень подряд

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Два дня подряд Москву заливало сильными дождями

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Сильно пострадали автовладельцы, но они могут рассчитывать на компенсации.

Московские автомобилисты ударили по бездорожью. Второй подряд тропический ливень затопил дворы, магистрали и подземные переходы.

Машины глохли в глубоких лужах, которые водители пытались преодолеть на свой страх и риск. Непогоду не выдержал даже московский грунт. На Кутузовский проспект сошел оползень. На западе Москвы залило сразу несколько торговых центров. На покупателей с потолка хлынули потоки воды, продавцы бросились спасать товар. На Филевской линии метро встали поезда. На некоторых парковках машины залило буквально по крышу. И теперь владельцам придется потратить огромную сумму на ремонт.

«Машина полностью была под водой. Узлы, агрегаты, электроника — все полетело, перегорело. Машина более не жилец, она не на ходу. Как ее реанимировать — на текущий момент непонятно. Непонятно, с кого спрашивать», — поделилась пострадавшая Яна.

Юристы отмечают, что теоретически автовладельцы могут рассчитывать на компенсацию. Особенно если машина стояла на парковке или во дворе, и ее затопило из-за неработающей ливневки. Начинать нужно с вызова участкового, а потом уже готовиться к долгой борьбе в судах.

Есть и более простой путь, но позаботиться лучше заранее.

«Вам придется с большой долей вероятности обратиться в суд, и в суде будет назначена экспертиза, которая определит, было ли спроектировано то место, где находился ваш автомобиль, в соответствии с требованиями норм и правил, которые действуют в Российской Федерации. Если будет установлено какое-либо несоответствие, то, если мы говорим про дворовую территорию — то с управляющей компании, если мы говорим о стоянке — то с собственника или владельца этой стоянки возможно получить компенсацию», — рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если мы говорим просто о затоплении транспортного средства, будь это тоннель, парковка, подземный паркинг, то в этой ситуации залив транспортного средства ливневыми потоками — возможно такое покрытие. Как правило это полное КАСКО, где перечислены, в том числе, и стихийные бедствия», — добавила адвокат Мария Косицкая.

Отдельный вопрос — страховка от гидроудара. Как правило, такой ремонт не покрывает даже самый полный полис КАСКО. Поэтому единственный выход избежать серьезного ремонта автомобиля — заглушить двигатель и прекратить движение в потоке воды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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