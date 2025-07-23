Непроглядный туман накрыл Москву с утра
Утром Москву окутал густой туман
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru
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Результат — мелкие ДТП на дорогах и задержки и отмены авиарейсов.
Москву этим утром окутал непроглядный туман. В белой дымке исчезли высотки.
Видимость на дорогах упала до нескольких десятков метров. На отдельных участках машины полностью скрылись в белой пелене — число мелких аварий резко увеличилось.
В столичных аэропортах десятки рейсов отменены или задержаны. Сейчас туман постепенно рассеивается, но водителей и пешеходов все равно просят быть осторожнее.
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