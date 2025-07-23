Непроглядный туман накрыл Москву с утра

Результат — мелкие ДТП на дорогах и задержки и отмены авиарейсов.

Москву этим утром окутал непроглядный туман. В белой дымке исчезли высотки.

Видимость на дорогах упала до нескольких десятков метров. На отдельных участках машины полностью скрылись в белой пелене — число мелких аварий резко увеличилось.

В столичных аэропортах десятки рейсов отменены или задержаны. Сейчас туман постепенно рассеивается, но водителей и пешеходов все равно просят быть осторожнее.

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