Все находившиеся на борту пропавшего в Приамурье самолета Ан-24 могли погибнуть

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 133 0

Как одну из версий крушения рассматривают ошибку экипажа при заходе на посадку из-за плохой видимости.

Фото, видео: Константин Веремейчик/ТАСС; 5-tv.ru

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По предварительным данным, все находившиеся на борту потерпевшего крушения Ан-24 в Амурской области погибли. В салоне находилось 48 человек. Об этом сообщили оперативные службы.

Кадры крушения поступили в распоряжение 5-tv.ru. На них воздушное судно издает гудящие звуки и достаточно низко летит.

Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту было 42 пассажира и 6 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что самолет пропал с радаров. Затем он был обнаружен после падения.

Как одну из версий крушения рассматривают ошибку экипажа при заходе на посадку из-за плохой видимости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ГУ МЧС по региону открыло горячую линию после обнаружения пропавшего самолета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пропавший на пути в Магадан вертолет обнаружили. Отмечается, что поисковый вертолет обнаружил полностью разбитый летательный аппарат со следами горения. При падении никто из находившихся на борту не выжил.

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