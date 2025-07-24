Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24 в Приамурье

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде. Об этом сообщили в Telegram-канале российского правительства

Возглавил комиссию министр транспорта Андрей Никитин. В скором времени он прибудет на место катастрофы вместе с главой Росавиации Дмитрием Ядровым.

Помимо Никитина и Ядрова, в комиссию вошли руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда.

«Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Также будет проведена работа по выплате соответствующих компенсаций», — сообщили также в кабмине.

Связь с потерпевшим крушение самолетом Ан-24 потеряли при заходе борта на посадку в аэропорту Тынды около 13:00 по местному времени (07:00 мск) 24 июля. Контакт с воздушным судном прервался при заходе на второй круг, сообщала транспортная прокуратура.

Лайнер вылетел из Хабаровска в 07:36 по местному времени (00:36 мск). Когда он перестал выходить на связь, была организована поисковая операция. В ней участвовали спасатели МЧС России, а также поисково-спасательное воздушное судно Росавиации.

Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.

Фюзеляж самолета обнаружили на горном склоне в 16 километрах от пункта назначения. При падении судно загорелось, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

По предварительным данным, все находившиеся на борту 42 пассажира и шесть членов экипажа погибли.

Было возбуждено уголовное дело по факту потери связи с самолетом. Тындинская и Байкало-Ангарская транспортные прокуратуры проводят проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Как одну из версий крушения рассматривают ошибку экипажа при заходе на посадку из-за плохой видимости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ГУ МЧС по региону открыло горячую линию после обнаружения пропавшего самолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин сообщил о попадании дрона ВСУ по нефтебазе. Вероятность новой атаки сохраняется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.