В Ростовской области в результате атаки БПЛА боевиков ВСУ начался пожар

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Удары также были отражены в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ начался пожар

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пожар разгорелся вблизи хутора Васецкий Красносулинского района Ростовской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения врио губернатора региона Юрия Слюсаря в Telegram-канале.

«Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его», — отметил он.

Как сообщил Слюсарь, атаку БПЛА отразили одновременно в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске. Информации о пострадавших не поступало.

На российские регионы регулярно совершаются атаки со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом боевики киевского режима применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над территорией России. При этом над Ростовской областью сумели уничтожить восемь БПЛА.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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