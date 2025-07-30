На Гавайях и Аляске объявлена угроза цунами после землетрясения на Камчатке

Власти США объявили угрозу цунами в штате Аляска и взяли под наблюдение всю территорию Гавайев после мощного землетрясения, произошедшего у восточного побережья России. Об этом сообщил телеканал FOX News.

Согласно заявлению, весь штат Гавайи находится под наблюдением по цунами, а некоторые части Аляски находятся под предупреждением о цунами после сильного землетрясения магнитудой 8,0 у восточного побережья России.

Также, как указало местное метеорологическое управление в социальной сети Х (бывший Твиттер), угроза цунами была объявлена и в Японии. На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Авачинского залива, который находится в Камчатском крае, 30 июля объявили об угрозе цунами. Об этом стало известно из сообщения Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ЕГС РАН). Причиной для предупреждения послужили подземные толчки, которые были зафиксированы в акватории Тихого океана. Магнитуда сейсмособытия составила 7,0.

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