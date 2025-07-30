На побережье Авачинского залива на Камчатке объявили угрозу цунами

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 47 0

В районе Тихого океана зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,0.

На побережье Авачинского залива на Камчатке объявили угрозу цунами

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

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На побережье Авачинского залива в Камчатском крае 30 июля была объявлена угроза цунами. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ЕГС РАН).

В официальном Telegram-канале ведомства отмечается: «Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива!». Поводом для предупреждения стали подземные толчки, зафиксированные в районе Тихого океана.

По данным Главного управления МЧС по Камчатскому краю, магнитуда сейсмособытия составила 7,0, а его эпицентр находился в точке с координатами 52,4° северной широты и 160,52° восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителей Камчатского края проинформировали о риске возникновения цунами после серии подземных толчков, которые были зарегистрированы 20 июля в акватории Тихого океана. По информации от экспертов, сила подземных колебаний составила 7,4. Спустя несколько часов специалисты отменили тревогу.

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