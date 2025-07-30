«Трясло сильно»: разрушительные последствия землетрясения на Камчатке и Курилах

В ходе разгула стихии цунами смыло палаточный лагерь Русского географического общества.

Толчки в регионах ощущаются до сих пор. Землетрясение на Камчатке спровоцировало серию цунами. По данным ученых, высота волн на некоторых участках побережья могла достигать 15 метров. Ударило и по городу Северо-Курильск. На Курильских островах в безопасные районы эвакуировано более 2,5 тысяч человек. О последствиях удара стихии рассказывает корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Эпицентр сильнейшего за последние 70 лет землетрясения магнитудой 8,8 находился в Тихом океане в 100 километров от берегов Камчатки. Толчки на суше ощущались такой силы, что люди выбегали на улицу в панике. Внутри помещений было невозможно удержать равновесие.

В аэропорту Петропавловска-Камчатского пассажирам пришлось уворачиваться от падающих с потолка кусков обшивки. Повезло не всем. Пострадала одна женщина.

В это время в одной из больниц Петропавловска-Камчатского прикованные к кроватям пациенты не могли покинуть здание. После землетрясения возросла нагрузка на скорую помощь. Напуганные люди обращаются с паническими атаками.

На зданиях появились трещины. У детского сада рухнула стена. Пугающе красивые кадры сняты прямо во время землетрясения: камни срываются со скал и с грохотом падают в океан на глазах у стаи морских львов.

Через несколько минут вода начала прибывать. На Курильском острове Шумшу цунами за секунды смыло палаточный лагерь Русского Географического общества. Группа из Петербурга чудом успела подняться не возвышенность.

«Взяли телефоны, паспорта, камеры, все необходимое и шли на высоту. Уже сверху наблюдали, как волна смывает наш лагерь», — рассказывает Елена Поддубная, участник экспедиции РГО «Восточный бастион курильской гряды».

Теперь ждут, когда вода уйдет, чтобы собрать уцелевшее оборудование и все артефакты, которые обнаружили во время экспедиции.

«У нас была неплохая такая коллекция различной тары стеклянной, практически полностью она вся разбилась», — отмечает Игорь Чамарин, начальник научного отдела музейно-мемориального комплекса.

Многие жители, которые сегодня пережили самое мощное за последние 70 лет землетрясение в регионе, теперь боятся возвращаться в свои квартиры. Уезжают за город. И даже разбивают палаточные лагеря.

По словам сейсмологов, основной удар землетрясения уже прошел. Угрозы цунами нет, но афтершоки, то есть повторные толчки, будут ощущаться около месяца.

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