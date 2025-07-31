Облаком аллергенов: концентрация пыльцы полыни в Москве достигла критического уровня

Ситуация продлится как минимум еще неделю.

Экстремальная жара, установившаяся в эти дни во многих российских регионах, особенно сильно ударила по аллергикам. В Москве из-за погоды концентрация пыльцы полыни, злаковых и сорных трав достигла критического уровня.

В результате столицу накрыло огромным облаком токсичных аллергенов, и надеяться на улучшение ситуации не стоит как минимум еще неделю.

Всем, кто страдает от большого количества пыльцы в воздухе, врачи рекомендуют пить необходимые лекарства, носить маски, а после возвращения с улицы принимать душ.

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