На Камчатке зафиксировали три землетрясения магнитудой выше 5,0
На Камчатке зафиксировали три землетрясения подряд магнитудой выше 5,0
Фото: Стрингер/NEWS.ru/ТАСС
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У побережья Камчатского полуострова прошло три землетрясения с магнитудой более 5,0. Об этом стало известно из сообщения Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).
По данным ведомства, сейсмособытия случились в период с 23:31 до 23:59 по московскому времени. Магнитуда каждого из землетрясений оказалась несколько отличной от предыдущей — 5,0, 5,3 и 5,8 соответственно. В среднем от Петропавловска-Камчатского сейсмособытия произошли в 200 километрах.
Угроза цунами не объявлялась.
До этого, 30 июля, в Камчатском крае случалось более сильное землетрясение магнитудой 8,7. На побережье Авачинского залива объявили угрозу цунами. Также режимы чрезвычайной ситуации установили в Северо-Курильском районе Сахалинской области и в Петропавловске-Камчатском.
Ранее, писал 5-tv.ru, ученые предупредили о длительной сейсмоактивности. Специалисты отмечали, что афтершоковый процесс будет длиться месяцами. Организация Объединенных Наций выступила с готовностью помочь России в ликвидации последствий катастрофы.
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