Афтершоки на Камчатке: предупреждение ученых о длительной сейсмоактивности

После мощного землетрясения жители Камчатского края столкнутся с афтершоками в ближайшие месяцы.

Землетрясение магнитудой 7,4, случившееся на Камчатке 20 июля, стало предвестником более сильного толчка 30 июля с магнитудой 8,7.

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что афтершоковый процесс будет длиться месяцами, и самые опасные повторные толчки ожидаются в первые двое суток после главного события.

Ученые призывают местные власти и жителей Петропавловска-Камчатского учитывать этот прогноз при планировании мероприятий и действий по обеспечению безопасности. Сейсмоактивность в Авачинском заливе началась задолго до сильного землетрясения — с 20 июля, когда шла серия толчков магнитудой более шести баллов.

Организация Объединенных Наций выразила готовность оказать помощь России в ликвидации последствий катастрофы. Представитель ООН отметил, что специалисты внимательно следят за ситуацией и готовы поддержать пострадавших.

В регионе введены чрезвычайные режимы, система здравоохранения Камчатки перешла в усиленный режим работы. По информации Минздрава, пострадал один человек — женщина, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Жителям Камчатки рекомендуется быть внимательными и соблюдать меры предосторожности на фоне продолжающихся сейсмических событий, ведь опасность повторных толчков сохраняется.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дальний Восток приходит в себя после землетрясения.

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