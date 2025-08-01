Москвичам посоветовали привыкнуть к субтропическому климату

Погодные условия в Москве все чаще напоминают субтропики — с жарой и ливнями. Об этом 1 августа агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, изменения погодных условий в столице уже приобрели устойчивый характер, что подтверждается Климатической доктриной России от 2023 года. Высокая температура, превышающая +30 градусов, в сочетании с интенсивными ливнями — теперь часть новой климатической нормы.

Позднякова отметила, что с начала июля в отдельных районах города выпало до 219% от обычного месячного уровня осадков. В Зеленограде 21 июля суточный объем дождей сравнялся с нормой за весь месяц.

Как подчеркнула специалист, городская почва и инфраструктура не рассчитаны на такие нагрузки, что ведет к регулярным подтоплениям.

Климатологи прогнозируют, что к 2050 году лето в Москве станет еще жарче и влажнее. Власти планируют адаптацию городской среды — в том числе улучшение дренажных систем и пересмотр строительных стандартов.

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