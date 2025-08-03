Не шепчет: какая погода ожидает москвичей с 4 по 10 августа

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Леус: неделя в столичном регионе начнется с грозовых дождей

Август в столице стартовал с ливней и обещает прохладу к выходным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

Месяц в столичном регионе стартовал сильными ливнями.

На следующей неделе москвичей ждут грозы, а температура опустится ниже климатической нормы. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Впрочем, отметил специалист, к середине недели возможны солнечные и сухие дни. Ближе к выходным температура воздуха опустится до +21 °C, что ниже многолетнего показателя для этого времени года.

Леус также отметил, что в некоторых районах уже за первые сутки месяца выпало до 75% от месячного объема осадков. По его словам, погода в регионе останется неустойчивой: ожидается чередование дождливых и прохладных дней с солнечными и относительно теплыми.

Накануне в Москве и области был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщал 5-tv.ru. Ранее в этот день ливни уже обрушились на Московскую область. Жители Наро-Фоминска, Красногорска, Одинцово и Звенигорода сообщили о подтоплениях улиц и подземных переходов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

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