«Опасен для туристов»: лавовый поток вулкана Ключевской приближается к леднику

Лавовый поток с вулкана Ключевской может быть опасен для туристов
Фото: Yuri Demyanchuk/ТАСС
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Его активность возросла после сильного землетрясения на Камчатке 30 июля.
Лавовый поток, стекающий по склону действующего вулкана Ключевской на Камчатке, достиг протяженности в почти три километра и приближается к леднику Богдановича, который интенсивно тает. Эти процессы могут стать опасными для туристов, находящихся на соседнем вулкане Толбачик, сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров в беседе с ТАСС.
«Существует вероятность, что огромные потоки воды и лахары пойдут по реке Студеная и далее могут перемыть участок автотрассы Козыревск — Петропавловск-Камчатский. <…>. Сейчас на Толбачинском вулкане находится большое количество туристов, которые если это событие произойдет, могут быть заперты на какое-то время мощными водами реки Студеная», — отметил ученый.
Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии с правильным конусом и множеством боковых кратеров. Пепельный шлейф вулкана протянулся примерно на 50 километров в северо-восточном направлении.
Активность этого вулкана возросла после сильного землетрясения на Камчатке 30 июля. Магнитуда сейсмособытия достигала 8,7. Оно стало самым мощным в регионе с 1952 года. Землетрясение, по данным МЧС, сопровождалось более 680 афтершоками магнитудой от 3,3 до 6,2.
Колебания произошли в Тихом океане на глубине около 30 километров, примерно в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. После них начался серия мощных афтершоков, а также повысилась вулканическая активность, что напрямую связывают с влиянием землетрясения на магматические очаги региона.
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