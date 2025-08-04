«Противоречивые чувства»: пострадавшая в «Крокусе» рассказала, как прошел суд

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 47 0

Пострадавшая в теракте в «Крокусе» рассказала о чувствах во время суда

«Противоречивые чувства»: пострадавшая в «Крокусе» поделилась своими эмоциями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Женщина рассказала, как ей удалось пережить трагедию.

Екатерина, пострадавшая в теракте в «Крокус Сити Холле»», считает, что преступники должны понести заслуженное наказание. Об этом женщина рассказала корреспонденту 5-tv.ru после заседания суда.

«Я надеюсь на справедливое решение суда», — отметила женщина.

Екатерина также поделилась тем, как ей удалось пережить трагедию. В день инцидента она вместе с мужем находилась в здании. Когда началась стрельба, пара хотела выбежать на парковку, где они оставили машину, но один из гардеробщиков перехватил их, и вместе с другими людьми вывел в безопасное место.

По словам женщины, пока пострадавшие готовились к суду, то тесно общались друг с другом. Все они очень сильно переживают случившееся. Некоторые обращались за помощью к психологу.

Говоря о подсудимых, Екатерина добавила, что во время заседания все они сидели с опущенными головами. Поэтому ей не удалось посмотреть в глаза преступникам. Несмотря на это, она все же испытывала противоречивые чувства, находясь в зале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пострадавшие в теракте в «Крокусе» собрались у здания Мосгорсуда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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