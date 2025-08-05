Вот и лето прошло? Центральную Россию заливают дожди
Мощные дожди обрушились сразу на несколько регионов Центральной России
Фото, видео: 5-tv.ru
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Атлантический циклон принес обильные осадки.
Мощные дожди обрушились сразу на несколько регионов Центральной России. За сутки на каждый квадратный метр в Москве вылилось больше пяти ведер воды. Подмосковье затопило так, что образовались целые озера. В Нижнем Новгороде ливень залил несколько улиц и парализовал движение.
Ливневки не справлялись с потоками воды, и автомобили с трудом пробирались по дорогам. Досталось и пешеходам. Им пришлось переходить улицы босиком и вброд.
Ливни прошли также в Липецкой и Калужской областях. По прогнозам синоптиков, сегодня дожди продолжатся. Есть вероятность установления нового суточного рекорда осадков и возникновения чрезвычайных ситуаций. МЧС предупреждает, что непогода нарушит жизнеобеспечение десяти регионов.
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