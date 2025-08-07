Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА
Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Координаты расположения противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам.
Расчет 122-мм гаубицы «Д-30» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА с живой силой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.
Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно подавляют пункты управления беспилотных летательных аппаратов, уничтожают артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу, предотвращая любые попытки укронацистов к форсированию Днепра.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 7 авг
- Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 авг
- Гаубица «Мста-С» уничтожила пункт управления беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 авг
- Российские танкисты уничтожили расчет БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 авг
- Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 авг
- Су-34 ударил по пункту дислокации боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 авг
- «Мста-Б» уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 авг
- Российские десантники апробировали новейшие пулеметы РПЛ-20. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 авг
- Российские дроны уничтожили танк и бронетранспортер ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 авг
- Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 июл
- Триколор над Часов Яром: как ВС РФ освобождали город
Читайте также
83%
Нашли ошибку?