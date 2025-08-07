За прошедшую ночь силы ПВО России перехватили 82 украинских беспилотника

ВСУ атаковали семь регионов РФ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь сбили 82 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи с 23.30 (по московскому времени. — Прим. ред.) 6 августа до 06.10 (по московскому времени. — Прим. ред.) 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.
Всего было атаковано семь регионов России. Больше всего дронов направили в Республику Крым — 11 аппаратов. Над Ростовской областью сбили десять БПЛА, а в небе над Краснодарским краем перехватили девять аппаратов. В Волгоградской области уничтожили семь дронов, в Белгородской сбили четыре беспилотника. По одному БПЛА перехватили в Курской и Орловской областях.
Также 31 дрон ВСУ был сбит над акваторией Азовского моря и восемь аппаратов уничтожили над акваторией Черного моря.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что пожар на железнодорожной станции начался в Волгоградской области после атаки БПЛА.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 7 авг
- Пожар на ж/д станции начался в Волгоградской области после атаки БПЛА
- 7 авг
- При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три мирных жителя
- 6 авг
- Три человека пострадали от атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
- 6 авг
- Силы ПВО России за ночь сбили 51 украинский беспилотник
- 6 авг
- В годовщину вторжения ВСУ в Курскую область в Судже почтили память погибших
- 5 авг
- Подстанция загорелась после атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области
- 5 авг
- Средства ПВО за ночь сбили 24 украинских беспилотника над регионами РФ
- 5 авг
- Силы ПВО за два часа уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников
- 4 авг
- В Волгоградской области отменены пригородные поезда из-за падения обломков БПЛА
- 4 авг
- Средства ПВО РФ уничтожили пять украинских беспилотников
Читайте также
83%
Нашли ошибку?