За прошедшую ночь силы ПВО России перехватили 82 украинских беспилотника

Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

ВСУ атаковали семь регионов РФ.

Дроны над РФ за ночь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь сбили 82 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи с 23.30 (по московскому времени. — Прим. ред.) 6 августа до 06.10 (по московскому времени. — Прим. ред.) 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Всего было атаковано семь регионов России. Больше всего дронов направили в Республику Крым — 11 аппаратов. Над Ростовской областью сбили десять БПЛА, а в небе над Краснодарским краем перехватили девять аппаратов. В Волгоградской области уничтожили семь дронов, в Белгородской сбили четыре беспилотника. По одному БПЛА перехватили в Курской и Орловской областях.

Также 31 дрон ВСУ был сбит над акваторией Азовского моря и восемь аппаратов уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пожар на железнодорожной станции начался в Волгоградской области после атаки БПЛА.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
