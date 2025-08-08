Российский Supercam S350 сорвал планы ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
Российский Supercam S350 сорвал планы ВСУ в Херсонской области
Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Наши бойцы героически выполняют задачи в рамках спецоперации.
Расчет «Supercam S350» скорректировал уничтожение пункта управления БПЛА 122-мм гаубицей «Д-30» на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе планового полета оператор разведывательного БПЛА обнаружил пункт управления БПЛА, откуда украинские боевики неоднократно запускали дроны различных видов. Координаты цели были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы размаскировали орудие, навели на цель и точным попаданием поразили пункт управления БПЛА противника, находившийся в заброшенном здании на правом берегу Днепра.
С помощью Supercam S350 военнослужащие могут вести воздушную разведку в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
