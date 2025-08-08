Город «качнуло»: землетрясение на Камчатке вызвало сдвиг Владивостока

Жители, правда, этого не почувствовали.

Камчатские вулканы не успокаиваются. Этим утром Ключевской выбросил новый столб пепла. Его шлейф протянулся на 650 километров на восток. Все это происходит на фоне непрекращающихся подземных толчков. Сейсмологи зафиксировали сразу несколько свежих землетрясений у берегов полуострова.

Движение земной поверхности почувствовали даже станции во Владивостоке. Приборы зафиксировали, как приморская столица сначала сместилась на пять сантиметров к югу, а затем на такое же расстояние к северу. Жители города, правда, этого не почувствовали.

