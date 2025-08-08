За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 30 украинских беспилотников

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 30 украинских безбилетников об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи с 00:20 до 05:40 (по московскому времени — Прим. ред.) 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть регионов России. Больше всего дронов было направлено на Ростовскую область — девять БПЛА. Восемь аппаратов перехватили над Республикой Крым, в небе над Саратовской областью сбили шесть безбилетников, а над Брянской — пять. По одному дрону уничтожили над территориями Белгородской и Волгоградской областями.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

