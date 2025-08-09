«Мост между странами»: глава Аляски приветствует встречу президентов США и РФ

Майк Данливи отметил, что штат был и остается «воротами для дипломатии».

Аляска приветствует встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Регион имеет историческое значение, выполняя роль моста между двумя государствами. Об этом губернатор штата Майк Данливи заявил на своей странице в соцсети X.

«Всего две мили отделяют Россию от Аляски, и ни одно другое место не играет столь важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике», — отметил чиновник.

Также он уточнил, что Аляска на протяжении веков была мостом «между странами». По его словам, штат и сейчас остается «воротами для дипломатии», торговли и обеспечения безопасности на стыке Арктики и Тихого океана.

Путин 6 августа провел встречу с Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Путин и Уиткофф обменялись сигналами по вопросу урегулирования конфликта.

После визита спецпредставителя было официально объявлено о проведении личной встречи между Путиным и Трампом, которая может состояться уже в понедельник. Место пока не разглашается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа.

