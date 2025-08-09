«Мост между странами»: глава Аляски приветствует встречу президентов США и РФ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 21 0

Губернатор Аляски Данливи: штат приветствует встречу президентов США и РФ

Губернатор Аляски

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Майк Данливи отметил, что штат был и остается «воротами для дипломатии».

Аляска приветствует встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Регион имеет историческое значение, выполняя роль моста между двумя государствами. Об этом губернатор штата Майк Данливи заявил на своей странице в соцсети X.

«Всего две мили отделяют Россию от Аляски, и ни одно другое место не играет столь важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике», — отметил чиновник.

Также он уточнил, что Аляска на протяжении веков была мостом «между странами». По его словам, штат и сейчас остается «воротами для дипломатии», торговли и обеспечения безопасности на стыке Арктики и Тихого океана.

Путин 6 августа провел встречу с Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Путин и Уиткофф обменялись сигналами по вопросу урегулирования конфликта.

После визита спецпредставителя было официально объявлено о проведении личной встречи между Путиным и Трампом, которая может состояться уже в понедельник. Место пока не разглашается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

5:17
Облако надвигается: на Камчатке началась уборка улиц от вулканического пепла
4:59
«Мост между странами»: глава Аляски приветствует встречу президентов США и РФ
4:40
«Всех своих мужей любила»: Татьяна Буланова о предыдущих браках
4:16
«Вы меня смущаете»: Рома Зверь признался, что не любит слышать свою музыку
3:55
Влияние корональной дыры: на Земле началась магнитная буря
3:36
«Был настроен на победу»: гольфист Сергей Миронов о Кубке АГР

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс