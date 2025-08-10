Политолог указал на заблуждение ЕС в отношении реального положения дел на Украине

Позицию европейских лидеров, уверен эксперт, следует игнорировать.

Европейские страны, как и власти Киева, сильно заблуждаются насчет реального положения дел в украинском конфликте, что сильно мешает переговорам. Об этом заявил польский политолог Адам Виломский в соцсетях.

«Великобритания, Франция, Германия и Украина выдвинули альтернативный план прекращения конфликта. Если не смотреть сводки с фронта и изучить только предложенный план, то можно подумать, что Украина если уже не победила, то явно не проиграла», — отметил эксперт, подчеркнув, что с их стороны это искажение реальности.

Виломский уточнил, что президент США Дональд Трамп должен самостоятельно договориться с российским лидером Владимиром Путиным, проигнорировав позицию европейских держав.

Ранее стало известно, что переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пройдут на Аляске 15 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске несет в себе глубокий символизм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.