Более 120 беспилотников боевиков ВСУ уничтожили над регионами РФ за ночь

Больше всего беспилотников сбили над Краснодарским краем и в Крыму.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над различными регионами страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, операция проходила с 20:00 9 августа до 06:10 10 августа по московскому времени. Наибольшее число дронов — 29 — было сбито над территорией Краснодарского края. Еще 15 беспилотников уничтожили в воздушном пространстве Республики Крым, 13 — над Брянской областью, 12 — над Белгородской.
Кроме того, девять аппаратов перехватили над Воронежской областью, по восемь — в Саратовской области и Ставропольском крае. Семь дронов сбили в Калужской области, шесть — в Тульской, пять — в Ростовской, четыре — в Рязанской. Два аппарата уничтожили над акваторией Азовского моря, по одному — в небе над Смоленской, Орловской и Тверской областями.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в результате атаки украинских беспилотников в городе Миллерово Ростовской области выбиты стекла в частных домах и поврежден забор.
