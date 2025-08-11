В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о приостановке приема и выпуска воздушных судов.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
В аэропорту «Гагарин» в Саратове 11 августа были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram‑канале.
Детали о сроках действия ограничений пока не уточняются. Одновременно на утро 11 августа в других регионах также наблюдались перебои в работе других аэропортов страны.
Для аэропорта Нижнего Новгорода («Стригино») ограничения были отменены в примерно в 9:00 мск, после перерыва примерно в два с половиной часа, тогда как для Калуги («Грабцево») новые ограничения были введены ранее в тот же день и пргодолжаются до сих пор. Представитель Росавиации объяснял подобные меры необходимостью обеспечения безопасности полетов.
В 6:00 мск в Пензенской области местный аэропорт временно прекратил работу из‑за угрозы с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, около 7:00 мск план «Ковер» был отменен.
