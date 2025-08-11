В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Росавиация сообщила о приостановке приема и выпуска воздушных судов.

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В аэропорту «Гагарин» в Саратове 11 августа были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram‑канале.

Детали о сроках действия ограничений пока не уточняются. Одновременно на утро 11 августа в других регионах также наблюдались перебои в работе других аэропортов страны.

Для аэропорта Нижнего Новгорода («Стригино») ограничения были отменены в примерно в 9:00 мск, после перерыва примерно в два с половиной часа, тогда как для Калуги («Грабцево») новые ограничения были введены ранее в тот же день и пргодолжаются до сих пор. Представитель Росавиации объяснял подобные меры необходимостью обеспечения безопасности полетов.

В 6:00 мск в Пензенской области местный аэропорт временно прекратил работу из‑за угрозы с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, около 7:00 мск план «Ковер» был отменен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
11 авг
Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
11 авг
В Арзамасе направили бригаду медицины катастроф на место удара дронов ВСУ
11 авг
Силы ПВО России ночью уничтожили 32 беспилотника боевиков ВСУ
11 авг
Один человек погиб в результате атаки дронов ВСУ в Нижегородской области
10 авг
Два человека погибли в результате атаки дронов ВСУ в Тульской области
10 авг
«Люди бежали, дети плакали»: в Саратовской области ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА
10 авг
Более 120 беспилотников ВСУ уничтожили над регионами РФ за ночь
10 авг
Частные дома в Ростовской области повреждены в результате атаки дронов ВСУ
10 авг
Дроны ВСУ атаковали Саратовскую область — возможны жертвы среди мирного населения
9 авг
В Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
Молчала годами: Валя Карнавал раскрыла свой детский комплекс
11:30
Снова не позвали: в ЕС недовольны тем, что с ними не обсуждают судьбу Украины
11:20
Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Дзержинск в ДНР
11:10
Российские спортсмены взяли два «золота» на Всемирных играх в Китае
11:00
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
10:45
Росгвардия уничтожила два гексакоптера ВСУ в Харьковской области

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс