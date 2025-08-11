Напуганные и ненужные: ЕС панически отреагировал на встречу Путина и Трампа

Предстоящей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа сильно напугана Европа. Больше всего в странах ЕС беспокоятся, что глава Белого дома согласится со всеми предложениями нашего президента по Украине. А Старый Свет останется в стороне. Польский премьер Дональд Туск все еще надеется, что американский коллега перед встречей проконсультируется с европейцами. Но грядущие переговоры вселяют в него страх. Оправдан ли он — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Экстренный саммит в Брюсселе — верный знак того, что Европа никак не может смириться с очевидным: Россия и США будут разговаривать без лишних посредников, вдали от всех, кто так хочет им помешать.

«Не следует вести переговоры за спиной Украины, без участия Украины и Европы. Россия уже дважды забирала у нас территории, нельзя позволить ей сделать это в третий раз», — заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.



«Зеленский плачет с тех пор, как было объявлено о прямых переговорах президентов России и США на Аляске. Трамп намекает Макрону (Эммануэль Макрон, президент Франции — Прим. ред.), пора разворачиваться в сторону мира, но тот пока упирается», — отметил лидер партии «Патриоты» (Франция) Флориан Филиппо.

Оставленная Штатами, Европа теперь не знает, что делать. Одно заявление противоречит другому. Генсек НАТО Рютте, называвший Трампа «папочкой», намекает на территориальные уступки Украины. Власти Британии, Франции, Германии и Италии выступают с противоположным заявлением: мол, нельзя обсуждать территории, тем более без Киева.

«Их заявление настолько прекрасно, что я буду читать им его каждый раз, как они снова спросят меня про Косово. А если серьезно, конечно, мы готовимся к миру — это важно прежде всего для нашей экономики», — сказал президент Сербии Александр Вучич.

К чему готовится премьер-министр Польши и вовсе страшно себе представить. Ну, явно не к миру.

«Россия всегда будет нашей стратегической проблемой и никогда — партнером. Стоит учитывать сигналы, которые идут из Вашингтона и других мест: надо быть готовыми к разным сценариям уже через два года, и мы будем готовы — это я могу однозначно гарантировать вам», — заявил премьер-министр Дональд Туск.

Европа негодует, что она не за столом переговоров. Но ведь она там была. Однако все помнят, чем обернулись Минские соглашения.

«У Украины тут останется два варианта. Либо она говорит „да“ и фактически капитулирует. Либо она говорит „нет“ и дает Трампу повод сказать: „Или принимайте эти предложения, или вы мне больше не интересны“», — отметил профессор Кельнского университета, политолог Томас Йегер (Германия).

И это тоже один из вариантов развития событий. Вице-президент США Вэнс четко дал понять: Вашингтон больше не хочет платить за Украину, а если Европе так надо — пусть сама покупает американское оружие.

Расходы на оборону для налогоплательщика ЕС уже с подачи Вашингтона повысили.

Кто будет платить? Вопрос уже риторический. Пять процентов — это многомиллиардные дыры в бюджете Западной Европы, что, несомненно, скажутся на ее экономике. А после череды санкций и подрыва «Северных потоков» она и без того находится в рецессии.

С 2022-го от одних только антироссийских санкций Европа потеряла полтора триллиона евро. Прибавить сюда многомиллиардные траты на Украину, новые тарифы от США и рост расходов на оборону. В сумме — экономический кризис.

«По нам и так ударили санкции, которые ввел против вас Брюссель. Посмотрите, что, например, случилось в Германии, теперь с этими огромными ценами на энергетику, что происходит с их экономикой. А с нашей, итальянской! И ведь будет еще хуже — газ из США очень дорогой. Все, что сейчас происходит, несомненно, Европе во вред», — отметила экономист, специалист по международным отношениям Лоретта Наполеони.

Как бы ни завершились переговоры России и США, сопротивление в ЕС, конечно, будет. Здесь сильна партия войны и лобби оружейных заводов, для которых украинский конфликт — неисчерпаемый источник доходов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.