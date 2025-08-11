Вернется ли жара? Что ждет Москву на этой неделе

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Синоптик Позднякова: погода в Москве улучшится к концу текущей недели

Вернется ли жара? Синоптик Позднякова рассказала, что ждет Москву на этой неделе

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Причиной текущей неблагоприятной погоды стал циклон с атмосферными фронтами.

В Москве началась прохладная и дождливая неделя, но лето еще не закончилось. В беседе с aif.ru главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, что причиной непогоды стал циклон с атмосферными фронтами.

«Начиная с понедельника, погоду в столичном регионе будут определять атмосферные фронты циклона, центр которого сейчас располагается над Ленинградской областью. В ночные часы территорию пересекал теплый атмосферный фронт, поэтому местами прошли моросящие дожди, а где-то была гроза», — отметила синоптик.

Если в понедельник, 11 августа, в Москве преобладала дождливая погода, то со вторника, 12 августа, прогнозируется улучшение. Осадков станет меньше, они будут кратковременными и локальными, а температура повысится до +20… +22 градусов.

«Улучшение погоды ожидается в пятницу, 15 августа, когда ее будет определять антициклон, а атмосферное давление подрастет», — добавила Позднякова.

В ночные часы станет немного прохладнее — около +11… +15 градусов, а днем воздух максимально прогреется до +20… +25 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бурятию накрыл сильный ураган.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
11 авг
Смыло номера с машин: Бурятию накрыл сильный ураган
11 авг
В Дагестане устраняют последствия мощного циклона
11 авг
Готовим зонтики: москвичам пообещали дождливый август
9 авг
Лето под зонтом: какая погода ждет москвичей 9 августа
8 авг
А солнце выйдет? Какая погода будет в Москве в выходные
7 авг
К середине века климат в Москве будет напоминать черноморский
5 авг
Вот и лето прошло? Центральную Россию заливают дожди
4 авг
Нет электричества и смыло мосты: последствия ливня в Туапсинском районе
4 авг
Несколько районов затопило в Воронеже из-за непогоды
4 авг
Вода с неба и на земле: река вышла из берегов в Туапсинском районе
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.67
-0.11 92.95
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
«Мы тебя очень ждали»: Трусова и Игнатов раскрыли имя сына
20:44
Иностранцам запретили работать курьерами в Санкт-Петербурге
20:30
Ожог изнутри: чем опасна слишком горячая еда
20:18
Вернется ли жара? Что ждет Москву на этой неделе
19:56
В Ростовской области ввели штрафы за фото- и видеосъемку атак беспилотников
19:50
Народный фронт вручил эвакуационный багги военному медику Арслану

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Во Франции связали отчаяние Зеленского с предстоящей встречей Путина и Трампа
В Дагестане устраняют последствия мощного циклона
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс