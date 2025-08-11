Вернется ли жара? Что ждет Москву на этой неделе

Синоптик Позднякова: погода в Москве улучшится к концу текущей недели
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Причиной текущей неблагоприятной погоды стал циклон с атмосферными фронтами.
В Москве началась прохладная и дождливая неделя, но лето еще не закончилось. В беседе с aif.ru главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, что причиной непогоды стал циклон с атмосферными фронтами.
«Начиная с понедельника, погоду в столичном регионе будут определять атмосферные фронты циклона, центр которого сейчас располагается над Ленинградской областью. В ночные часы территорию пересекал теплый атмосферный фронт, поэтому местами прошли моросящие дожди, а где-то была гроза», — отметила синоптик.
Если в понедельник, 11 августа, в Москве преобладала дождливая погода, то со вторника, 12 августа, прогнозируется улучшение. Осадков станет меньше, они будут кратковременными и локальными, а температура повысится до +20… +22 градусов.
«Улучшение погоды ожидается в пятницу, 15 августа, когда ее будет определять антициклон, а атмосферное давление подрастет», — добавила Позднякова.
В ночные часы станет немного прохладнее — около +11… +15 градусов, а днем воздух максимально прогреется до +20… +25 градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бурятию накрыл сильный ураган.
