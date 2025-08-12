Расчет ЗРК «Тор-М1» прикрыл штурмовиков от дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет ЗРК «Тор-М1» прикрыл штурмовиков от дронов ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские зенитчики несут постоянное боевое дежурство на передовой.
Российские зенитчики из расчета ЗРК «Тор-М1» группировки войск «Центр» осуществили воздушное прикрытие позиций российских подразделений от БПЛА ВСУ на красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
За один боевой выезд наших зенитчиков было уничтожено четыре цели. В ходе проведения специальной военной операции расчеты «Тора» несут постоянное боевое дежурство на передовой.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 11 авг
- «Ураган» обрушился на ПВД расчетов дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 авг
- Т-80БВМ накрыл огнем пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 авг
- Потрошитель и хирург — тонкая грань: охотники и жертвы черной трансплантологии
- 9 авг
- Ка-52М ударил по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 авг
- Су-34 ударил по пункту временной дислокации боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 авг
- ПТРК «Корнет» уничтожил технику ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 авг
- Российский Supercam S350 сорвал планы ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 авг
- Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 авг
- Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 авг
- Гаубица «Мста-С» уничтожила пункт управления беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
94%
Нашли ошибку?