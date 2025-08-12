Рябков: встреча Путина и Трампа придаст новый импульс отношениям РФ и США

Среди актуальных тем — возобновление прямого авиасообщения между странами.

Встреча Путина и Трампа

Предстоящая встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа придаст новый импульс двусторонним отношениям. Об ожиданиях Москвы эксклюзивно «Известиям» рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

В числе актуальных тем — возобновление авиасообщения. А вот в вопросе возвращения России дипломатической собственности в США подвижек пока нет.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
12 авг
Западная пресса пугает киевский режим перед встречей Путина и Трампа
12 авг
Хегсет допустил, что для мира на Украине потребуются уступки
12 авг
Аляска переживает наплыв туристов и журналистов перед встречей Путина и Трампа
12 авг
Экс-помощник Буша-младшего Грэм: лишних людей на переговорах Путина и Трампа не будет
12 авг
Полный игнор: почему Трамп не позвал за стол переговоров ни Зеленского, ни его спонсоров
12 авг
На Аляске идет подготовка к встрече президентов России и США
11 авг
Напуганные и ненужные: ЕС панически отреагировал на встречу Путина и Трампа
11 авг
Трамп заявил, что в пятницу «едет в Россию»
11 авг
Возможная сделка РФ и США по Арктике может завершить конфликт на Украине
11 авг
Во Франции связали отчаяние Зеленского с предстоящей встречей Путина и Трампа
12:20
В Госдуме предложили изменить подход к домашнему заданию в школах
12:08
Меган Маркл и принц Гарри получили от Netflix новый, но менее щедрый контракт
11:58
Тушили 100 человек: промзона сгорела в Ярославской области
11:50
Звездный дождь: увидеть Персеиды можно будет в небе над Россией
11:42
Шутка ли? Анастасия Волочкова заявила о скорой свадьбе с шейхом
11:31
Рябков: встреча Путина и Трампа придаст новый импульс отношениям РФ и США

Вице-губернатор Аляски Лоран Леман рассказал о своих русских корнях
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 августа
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс