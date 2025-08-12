Рябков: встреча Путина и Трампа придаст новый импульс отношениям РФ и США
Среди актуальных тем — возобновление прямого авиасообщения между странами.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru
Предстоящая встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа придаст новый импульс двусторонним отношениям. Об ожиданиях Москвы эксклюзивно «Известиям» рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
В числе актуальных тем — возобновление авиасообщения. А вот в вопросе возвращения России дипломатической собственности в США подвижек пока нет.
