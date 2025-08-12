Западная пресса пугает киевский режим перед встречей Путина и Трампа
The Spectator: Трамп может принять все условия России
Фото, видео: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru
По мнению ряда изданий, американский президент крайне недоволен Зеленским и может принять все условия российского лидера.
Чем ближе встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, тем более мрачные перспективы рисует киевскому режиму западная пресса.
Например, британский The Spectator допускает, что Трамп может принять все условия России — ради арктической сделки с Москвой. В этом регионе сосредоточены огромные ресурсы. И половину из них контролирует наша страна.
А французская Le Figaro в заголовок выносит крайнее недовольство Трампа Зеленским за его нежелание обсуждать территориальные уступки.
