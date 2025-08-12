В Белом доме назвали место встречи Путина и Трампа на Аляске

Встреча Путина и Трампа состоится в Анкоридже на Аляске
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Это крупнейший город американского штата.
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в 15 августа в Анкоридже на Аляске. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», — уточнила она в ходе брифинга журналистам.
Анкоридж — крупнейший город Аляски, расположенный на юге центральной части штата на берегу залива Кука. Населенный пункт известен своей природной красотой и близостью к горам Чугач.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать решения по конфликту на предстоящем саммите США и России на Аляске.
