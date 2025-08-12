Зеленский отказался признавать решения саммита США и России на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает решения, которые будут приняты на предстоящих переговорах США и России.

Зеленский подчеркнул, что любые обсуждения, касающиеся Украины, должны проходить с ее непосредственным участием.

«Разговор президента США (Дональда Трампа. — Прим. ред.) и (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, безусловно, может быть важным для их двустороннего трека», — приводит его слова «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Однако, как подчеркнул Зеленский, «говорить про Украину без Украины невозможно, и никто этого не примет».

Встреча Трампа и Путина состоится 15 августа на Аляске, в ходе которой, в частности, будет обсуждаться вопрос урегулирования украинского конфликта. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков уверен, что она придаст новый импульс для восстановления отношений между странами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп отверг позицию Зеленского о недопустимости территориальных уступок Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX