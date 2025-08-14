На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетнего Марка

У мальчика — детский церебральный паралич.

День Добрых Дел

Сегодня День добрых дел на Пятом канале. И мы с вами можем помочь маленькому Марку. Мальчик с детства привык к постоянной реабилитации. Интеллект ребенка сохранен, но тело отказывается функционировать. Несмотря на это, мальчик завоевывает спортивные награды, призовые места.

Они дороги лишь как память — все призы мира маленький чемпион готов отдать, только бы получить шанс прожить чуточку дольше…

В этом Марку можем помочь мы с вами! Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Четырехлетний Марк представляет себя нападающим сборной по футболу. Он хотел бы и сам погонять мяч, но не может. С первых дней жизни ему пришлось бороться за то, что другим дается без труда. Преждевременные роды у мамы, затем одно потрясение за другим: поражение головного мозга, многочисленные остановки дыхания и окончательный диагноз — детский церебральный паралич.

С тех пор началась непрерывная реабилитация. Занятия даются с трудом, но успехи есть. Марк уже играет в настольный хоккей — с помощью папы. И выигрывает свои первые призы, участвуя в соревнованиях по плаванию под чутким руководством тренера.

«Нам очень повезло, что у Марка сохранный интеллект. Это очень помогает в реабилитации, так как он понимает, что от него хотят», — говорит Ольга Синявская, мама Марка.

Своим достижением мальчик очень гордится, но о новых пока не думает. У него есть другая заветная мечта. По словам Марка, он хочет «топать сам».

Пока мышцы Марка находятся в постоянном напряжении, поэтому он не может даже стоять, ноги непроизвольно скрещиваются. Из-за сильной спастики выкрутило тазобедренные суставы, появились многочисленные подвывихи. Наступило время решать проблему более радикально.,

«Никаких альтернатив, кроме нашей операции, которая называется селективная дорзальная ризотомия, у него нет. И эта операция позволит расслабить мышцы. В дальнейшем с реабилитологами мы надеемся поставить его на ножки», — объясняет врач-нейрохирург Дмитрий Зиненко.

На это нужно срочно найти 1 200 000 рублей. Сумма для семьи с двумя детьми неподъемная. Мама постоянно с сыном, а зарплаты отца хватает только на продукты, вещи и главное: постоянные платные реабилитации для Марка.

В наших с вами силах помочь Марку, чтобы его недостижимые сейчас цели стали реальностью. И когда-нибудь мальчик сможет сам добежать до магазина с любимыми сладостями или просто вскочить с кровати, когда любимая команда забросит шайбу.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Марку, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

