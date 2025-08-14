Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Путина и Трампа на Аляске

Глава РФПИ присоединится к российской делегации.
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), будет участвовать в российско-американском саммите, который пройдет на Аляске уже в эту пятницу.
Как сообщает агентство Reuters 14 августа, участие Дмитриева подтверждено их источниками. В пятницу он присоединится к встрече, где также ожидается присутствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, о чем ранее заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
Кроме того, президент США Дональд Трамп отметил возможность обсуждения ситуации в Украине во время саммита. Он указал на хорошие шансы для второй встречи по этому вопросу после переговоров с Владимиром Путиным.
Трамп не исключил, что по итогам встречи 15 августа может быть организован трехсторонний саммит России, США и Украины, на котором будут присутствовать лидеры всех трех стран.
