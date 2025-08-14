Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Путина и Трампа на Аляске

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

Глава РФПИ присоединится к российской делегации.

Reuters сообщило об участии Кирилла Дмитриева в саммите России и США на Аляске

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), будет участвовать в российско-американском саммите, который пройдет на Аляске уже в эту пятницу.

Как сообщает агентство Reuters 14 августа, участие Дмитриева подтверждено их источниками. В пятницу он присоединится к встрече, где также ожидается присутствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, о чем ранее заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

Кроме того, президент США Дональд Трамп отметил возможность обсуждения ситуации в Украине во время саммита. Он указал на хорошие шансы для второй встречи по этому вопросу после переговоров с Владимиром Путиным.

Трамп не исключил, что по итогам встречи 15 августа может быть организован трехсторонний саммит России, США и Украины, на котором будут присутствовать лидеры всех трех стран.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Германия участвовала в разработке украинского ОТРК.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

