Путин допустил новые договоренности по контролю над вооружениями с США

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия в будущем может выйти на новые соглашения с США в сфере контроля над вооружениями. Об этом 14 августа заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по подготовке к саммиту России и США на Аляске.
По словам российского лидера, администрация президента США Дональда Трампа предпринимает «энергичные и искренние» усилия для прекращения боевых действий на Украине, урегулирования кризиса и достижения договоренностей, отвечающих интересам всех сторон конфликта.
Путин подчеркнул, что такие шаги направлены на формирование долгосрочных условий мира между Россией и США, а также в Европе и мире в целом. Он выразил надежду, что следующим этапом станет выработка договоренностей по контролю над стратегическими наступательными вооружениями.
