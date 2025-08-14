Кирилл Дмитриев: важно, чтобы позиция России была услышана на саммите с США

Спецпредставитель президента России по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поделился ожиданиями от предстоящего саммита РФ и США на Аляске. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Знаете, очень важно, чтобы диалог продолжился, очень важно. Чтобы позиция России была услышана, что было невозможно при администрации (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена», — отметил Дмитриев.

Саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске начнется около 11:30 по местному времени (22:30 по московскому времени) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой встречи станет конфликт на Украине.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, после этого состоятся переговоры уже в составе делегаций. В российскую группу вошли Дмитрий Кириллов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов.

После завершения переговоров Путин и Трамп подведут итоги на пресс-конференции.

