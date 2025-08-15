«Пора либо смириться, либо заткнуться»: Бессент — европейским коллегам накануне встречи Путина и Трампа

Эфирная новость 48 0

Министр финансов США Бессент посоветовал коллегам из ЕС смириться или заткнуться

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Интервью министра финансов США уже разлетелось по мировым СМИ.

Все прогнозы относительно встречи президентов РФ и США на Аляске, которые, в основном, приходят из Старого Света, порядком утомили всех и даже некоторых непосредственных участников встречи.

Сегодня очень лаконично, но доходчиво выразился министр финансов США Скотт Бессент. Его реплика из интервью, которое он дал за несколько часов до отлета на саммит, уже разлетелась по мировым СМИ.

«Я хочу сказать, что европейским коллегам пора либо смириться, либо заткнуться. Они постоянно твердят: „США должны сделать это, США должны сделать то“… Если мы хотим действовать единым фронтом, думаю, наши европейские коллеги должны внести свой вклад», — сказал Бессент.

Бессент добавил, что Дональд Трамп готов продолжать переговоры, а за российско-американским саммитом на Аляске может вскоре последовать и второй раунд консультаций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
15 авг
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прилетел на Аляску
15 авг
НАТО, Европа, Киев — за бортом: последние прогнозы и ожидания накануне встречи Путина и Трампа
15 авг
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже
15 авг
Всем смотреть наверх: борт российской делегации скоро прибудет на Аляску
14 авг
«Два больших босса»: Орбан о встрече Путина и Трампа
14 авг
Журналисты кремлевского пула вылетели на Аляску
14 авг
Кирилл Дмитриев: важно, чтобы позиция России была услышана на саммите с США
14 авг
Путин допустил новые договоренности по контролю над вооружениями с США
14 авг
Путин отметил усилия Трампа по прекращению украинского конфликта
14 авг
Путин провел совещание с членами высшего руководства накануне саммита на Аляске
+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.77
0.17 93.06
-0.33
Без поддержки звезд: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

Последние новости

4:06
Увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на многоэтажку в Курске
4:00
Без поддержки звезд: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 августа
3:41
Более 40 полицейских пострадали в результате протестов в Сербии
3:34
Три направления для провокаций: в МИД РФ сообщили о возможных попытках Украины сорвать встречу Путина и Трампа
3:18
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прилетел на Аляску
3:03
НАТО, Европа, Киев — за бортом: последние прогнозы и ожидания накануне встречи Путина и Трампа

Сейчас читают

Тело федерального судьи найдено с огнестрельными ранами в Волгоградской области
Актер Громов о возможности цензуры фильмов Балабанова: «Ничего не вижу страшного»
Драпеко выступила против запрета фильмов Балабанова: «Талантливый режиссер»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс