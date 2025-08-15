Всем смотреть наверх: борт российской делегации скоро прибудет на Аляску

Самолет с российской делегацией скоро прибудет на Аляску
В аэропорту уже подготовили автомобили для встречи.
Самолет российской делегации совсем скоро приземлится в городе Анкоридж, на Аляске. Обстановку из воздушной гавани показал корреспондент «Известий» Владимир Артюхов.
«Буквально каких-то 20-15 минут, и борт из Москвы приземлится на Аляске… Службы переговариваются по рации, уже есть какое-то сообщение, что самолет подходит, идет на посадку в городе Анкоридж», — поделился журналист.
Также корреспондент показал автомобили, подготовленные для делегации.
Встреча Путина и Трампа тет-а-тет начнется 15 августа около 11:30 по местному времени (22:30 по мск) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой переговоров станет конфликт на Украине, также будут обсуждаться российско-американские отношения. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, после этого саммит продолжится уже в составе делегаций.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин совершит региональную поездку по дороге на Аляску.
