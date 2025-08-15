Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на жилую многоэтажку в Курске

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

В здании начался пожар. Пострадавшим оказывается помощь.

Дрон ВСУ атаковал жилую многоэтажку в Курске — есть жертвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

В результате атаки ВСУ на многоэтажный жилой дом в Курске есть жертвы. Об инциденте рассказал врио губернатора области Александр Хинштейн.

«В результате удара начался пожар, огнем охвачены четыре верхних этажа. К глубокой скорби, погибла одна женщина… Еще шесть человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается медицинская помощь», — уточнил глава региона.

Хинштейн добавил, что на месте работают оперативные службы, пожарные ликвидируют огонь. Губернатор также пообещал помочь с восстановлением пострадавшего жилья.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

